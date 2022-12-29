CHP heyeti Kilis'te partililerle buluştu

KİLİS(AA)- CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Parti Meclis Üyesi Umut Akdoğan, Kilis'te partililerle buluştu.
Emre ile Akdoğan, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, fikir alışverişinde bulundu.
Umut Akdoğan, yaptığı açılış konuşmasında, 9 Eylül 2022 tarihinden beri Anadolu'yu il il gezdiklerini belirtti.
Akdoğan, Kilis'e gelmeyi özellikle istediklerini belirterek, "Çünkü Kilis'ten bir milletvekili çıkartacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu nedenle Kilis'teki Cumhuriyet Halk Partisi kadroları ile dertleşmek ve son gelişmeleri değerlendirmek istedik." dedi.
Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.