Kilis'te ağabeyini öldüren kişi intihar etti

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KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde ağabeyini tabancayla öldüren kişi intihar etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaşan M.Ç. (33) ile ağabeyi B.Ç. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

M.Ç'nin yanında bulunan tabancayla vurduğu B.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan M.Ç, ilçe mezarlığına giderek annesinin mezarı başında aynı tabancayla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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