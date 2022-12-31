Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'teki SGK müdürlüklerinde EYT'lilerin yoğunluğu sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaş şartının olmayacağını açıklamasının ardından Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'teki SGK il müdürlüklerinde yoğunluk devam ediyor.
Borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle hafta sonu da hizmet veren SGK il müdürlüklerine gidenler, görevlilerden bilgi aldı, borçlanma başvurusunda bulundu.
Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, AA muhabirine, cumartesi günü hizmetleri aksatmadan çalıştıklarını söyledi.
Vatandaşların yoğun talebi olduğunu anlatan Uzun, "Bildiğiniz gibi EYT ile ilgili yoğun bir talep var. Çoğu vatandaş askerlik ve doğum borçlanması için geliyor. Gaziantep SGK İl Müdürlüğü olarak cumartesi günü personelimizle çalışıyor, hizmet veriyoruz. Vatandaşımızın taleplerini boşa çıkarmıyoruz. Memurlarımızla birlikte vatandaşı mağdur etmeden taleplerini karşılıyoruz. Bugün 5'e kadar, gerekirse akşama kadar çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
- Kilis
Kilis SGK İl Müdürlüğüne başvuruda bulunan Mehmet Yaşar Erinmez, uzun bir süredir EYT düzenlemesini beklediklerini belirterek "Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize çok teşekkür ederim." dedi.
Mehmet Gazi Kördeve ise "Askerlik gün sayımı borçlanarak 2023 yılında inşallah emekli olacağım. Devletimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da SGK hizmet binası önündeki yoğunluk hafta sonu da devam etti.
İl Müdürlüğüne gelen Aziz Şarlak, askerlik borçlanmasını yapmak üzere başvuruda bulunduğunu ifade etti.
Memili Ergin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan EYT düzenlemesinden faydalanacak olmanın sevincini yaşadığını belirtti.