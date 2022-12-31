Kilis'te evde kaçak içki üreten şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis'te evde kaçak içki ürettiği ve satışını yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet Şanlı Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda 33 litre el yapımı içki, 500 şişe kapağı, 77 etiket, 60 içki şişesi, 3 litre saf alkol ve içki yapımında kullanılan 11 aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.M.K, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.