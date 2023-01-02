Gaziantep ve çevre illerde 25 bin 285 evcil hayvan kayıt altına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi kapsamında 25 bin 285 evcil hayvana mikroçip takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulama 31 Aralık 2022'de sona erdi.

Tarım ve Orman müdürlüklerinde ya da veterinerlerde uygulanan çip işleminin ardından hayvanlar "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne dahil edildi.

Bu kapsamda Gaziantep'te 11 bin 894, Şanlıurfa'da 3 bin 320, Malatya'da 3 bin 653, Kahramanmaraş'ta 4 bin 952, Adıyaman'da 600, Kilis'te 866 kedi ve köpek kayıt altına alındı.

Hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulanacak.

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