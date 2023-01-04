GÜNCELLEME - Kilis'te kocasının silahla vurduğu kadın öldü

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KİLİS (AA) - Kilis'te boşanmak istediği kocasının silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu D.H.M, kendisinden boşanmak isteyen aynı ülkenin vatandaşı N.Ş'yi Şehit Sakıp Mahallesi Zekeriya Korkmaz Bulvarı'nda silahla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ş. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

D.H.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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