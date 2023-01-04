Kilis'in önemli lezzetlerinden "Kübbülmüşviyye" coğrafi işaretle tescillendi

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KİLİS (AA) - Kilis mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Kübbülmüşviyye", coğrafi işaretle tescil edildi.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından "Kübbülmüşviyye" için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu olumlu sonuçlandı.

Tescil belgesinin Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından teslim alındığı belirtilen açıklamada, belediye olarak Kilis'e özgü birçok ürünün tescil edilmesi için girişimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği aktarıldı.

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