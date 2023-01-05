TarımCebimde mobil uygulamasını kullanan Kilisli üreticiler işlemlerini daha hızlı yapıyor

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KİLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TarımCebimde mobil uygulamasını kullanan Kilisli üreticiler, uygulama üzerinden "küpe sorgulama" ve "destek takvimi" gibi işlemleri daha hızlı yapıyor.

Yetiştirici İbrahim Halil Töremişoğlu, AA muhabirine, 24 yıldan beri hayvancılık yaptığını ifade ederek, TarımCebimde uygulamasının üreticilere büyük fayda sağladığını belirtti.

Töremişoğlu, "İşimizi bırakmadan, işlerin başındayken TarımCebimde uygulaması ile hayvan sayımını, hayvan durumunu ve sağlık raporlarını görebilmekteyim. Hangi tarihte destekleme alabileceğimi görebiliyorum. Bu uygulama ile işlerimi daha kolay yaptığımı düşünüyorum. Uygulamayı hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan da bu uygulama ile işinin başındayken, zaman kaybı yaşamadan işlemlerini, belgelerini takip edebildiğini dile getirdi.

Canarslan, uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.

Çiftçi Ahmet Mesut Özgür ise "TarımCebimde mobil uygulaması ile işlemlerimiz bir tuş kadar yakınımızda. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımıza bize sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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