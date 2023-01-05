Kilis'te uygulanacak 4 yeni projenin imza töreni gerçekleştirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Kilis'te desteklenen 4 proje için protokol imzalandı.

GAP BKİ Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, GAP İdaresi ve Kilis Valiliği arasında uygulayıcı kuruluşların da katılımıyla valilikte projeler için imza töreni düzenlendi.

GAP İdaresi ve valilik arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplam tutarı 28.3 milyon lira olan projelerin tutarının 23.3 milyon lirası GAP İdaresi tarafından desteklenecek.

"Pekmezden Halis Muhlis Lezzetler", "Sınırlı Sorunlu, Büyük Konak, Küçük Konak, Karamelik, Çürten Köyleri Sulama Tesislerinin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesi", "Beşenli ve Çakallıpınar Köyü Tarımsal Sulama ile Kalkınıyor" ve "Meraların Yeşili, Hayvanların Sağlığı" projelerinin hayata geçirilmesiyle 1125 kişiye istihdam sağlanması, 12 mera alanında GES teknolojisinin kullanılması, 1 pekmez ürünleri üretim tesisinin kurulması ve 24 kilometre sulama kanalı modernizasyonu ile 7 bin dekar alanın modern sulama altyapısına kavuşturulması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.