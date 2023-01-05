Kilis'te eşini öldüren koca tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te boşanmak istediği eşini silahla öldüren koca, tutuklandı.

Şehit Sakıp Mahallesi Zekeriya Korkmaz Bulvarı'nda kendisinden boşanmak isteyen aynı ülkenin vatandaşı N.Ş'yi dün tabancayla öldüren Suriye uyruklu D.H.M. ve aracıyla zanlıyı olay yerine getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen koca çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D.H.M. kendisinden boşanmak isteyen eşi N.Ş'yi dün Şehit Sakıp Mahallesi Zekeriya Korkmaz Bulvarı'nda silahla vurmuş, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamıştı.

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