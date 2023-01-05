Kilis'te şahsa karşı suç işledikleri iddiasıyla 6 kişiye işlem yapıldı

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KİLİS (AA) - Kilis'te şahsa karşı suç işledikleri iddiasıyla 6 şüpheli hakkında işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şahsa karşı işlenen suçlarda 6 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Şahıslar üzerinde 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 tabanca fişeği, 2 kesici alet ele geçirildi.​​​​​​​

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