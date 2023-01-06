Kilis'te jandarmanın yakaladığı 1548 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl yakalanan 1548 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, 2022 yılında sınır hattı geri bölgesinde 858 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 99 şüpheli ile 1548 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonlarda ele geçirilen 43 araç, 1 termal dürbün, 3 gece görüş dürbünü, 3 gündüz görüş dürbünü, 1 araç telsizi ve 4 el telsizine el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.