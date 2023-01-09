Kilis Valisi Recep Soytürk'ün Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, bu özel günü hep birlikte kutladıklarını belirtti.

Günümüz dünyasında, medyanın hayati bir önem taşıdığını aktaran Soytürk, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına büyük görev ve sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Soytürk, gazetecinin aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü görevi gördüğünü dile getirerek, "Ülkemizin ve Kilis'imizin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının, kamu kurum ve kuruluşlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, idareciler olarak çalışmalarımızda önemli katkı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle görevlerini ifa ederken ebediyete intikal eden basın mensuplarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyor, gündeme taşıdıkları konularla ilimizin gelişimine önemli katkılar sunan, çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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