Kilis'te siyasilerden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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KİLİS (AA) - AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, Türkiye'nin iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Dülger, basın mensupların "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı.



Başkan Ramazan da basın mensuplarının her türlü zorlu şartlar altında yılmadan, yorulmadan ve mesai mefhumu gözetmeksizin haber peşinde koştuğunu belirtti.

Ramazan, mesleklerini büyük bir sorumluluk hissiyatıyla basın etiğine bağlı olarak ve kamu yararını gözeterek ifa eden tüm yerel ve ulusal basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

AK Parti İl Başkanı Karataş ise mesajında şunları kaydetti:

"Her şart altında demokratik değerleri koruyan, kişilik haklarına saygı gösteren ve toplum yararını gözeten yayınlarla halkın doğru bilgilenmesine katkı sunan mesleki sorumluluk bilinciyle, karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen fedakarlık ve özveri içinde görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

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