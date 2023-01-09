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Kilis Valisi Soytürk, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

AA

Kilis Valisi Soytürk, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğu mülki idare amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde, vazifesini ideale dönüştürerek hizmet aşkıyla ifa eden tüm meslektaşların gününü kutladığını belirtti.

Devlet politikasının başarılı bir şekilde uygulanmasında, kamu hizmetlerinin vatandaşları en üst düzeyde memnun edecek bir hassasiyetle sunulmasında en önemli sorumluluğun mülki idare amirlerine düştüğünü ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Bu ulvi görevin ifasında mülki idare amirlerimiz devletin otoritesi ve gücü ile birlikte devletin şefkat elini de simgelemekte, Devlet-Vatandaş münasebetinde en mühim bağı oluşturmaktadırlar. Mülki idare amirlerimizin görev bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler ve hayata geçirilen projelerin icrasında halkımıza liderlik yapmaları ülkemizin aydınlık geleceği için özel bir değer ve anlam taşımaktadır. Çünkü mülki idare amirleri liderlik yaptıkları topluma cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duyguları aşılamaktadırlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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