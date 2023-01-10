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Malatya, Adıyaman ve Kilis'te ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere kitap bağışlandı

AA

Malatya, Adıyaman ve Kilis'te ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere kitap bağışlandı

GAZİANTEP (AA) - Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi için "Kitap iyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Badem, Malatya Adliyesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2021 yılında yine ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için düzenlenen kampanyada 256 bin 376 kitabın toplandığını, bu kampanyanın artık geleneksel hale geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından törene katılanlar kampanyaya kitap bağışında bulundu.

- Adıyaman

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü koordinesinde kentteki özel bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte kitap bağışı yapıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, buradaki konuşmasında, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin kendilerini geliştirebilmeleri için kütüphaneler oluşturulduğunu söyledi.

Kitap bağış kampanyasının önemine değinen Süren, "Bugün ülke genelinde 'Kitap iyileştirir' sloganıyla ceza infaz kütüphaneleri için bağış kampanyasını sizlerle birlikte başlatacağız." dedi.

Etkinliğe, Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Recep Akyazı, kurum amirleri, savcı ve hakimler, adliye ile cezaevi personeli katıldı.

- Kilis

Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü koordinesinde adliyede düzenlenen etkinlikte, personel kitap bağışında bulundu.

Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çolak, buradaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen kitap bağış kampanyasının bu yıl ikincisinin düzenlendiğini söyledi.

"Kitap iyileştirir" sloganıyla düzenlenen kampanyanın 15 Şubat'a kadar devam edeceğini belirten Çolak, "2022 yılında hükümlü ve tutuklularca Türkiye genelindeki ceza infaz kurumu kütüphanelerinden 2 milyon 126 bin 271 kitabın ödünç alınarak okunduğu dikkate alındığında bu kampanyanın ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır. Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu kütüphanesinde 2 bin 985 kitabımız bulunmakta olup 2022 yılında hükümlü ve tutuklularca 7 bin 270 kitap ödünç alınarak okunmuştur." dedi.

Kitabın önemine değinen Çolak, vatandaşların da kampanyaya destek vermesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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