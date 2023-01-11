Kilis'te spor kompleksi ve robotik kodlama atölyesi açıldı

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KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde yapımı tamamlanan spor kompleksi ve robotik kodlama atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Musabeyli 75.Yıl Ortaokulunda oluşturulan robotik kodlama atölyesi, 80 metrekare alana sahip, 12 üst seviye eğitim robotu, 3 dron yapım seti, 13 dizüstü bilgisayar, 1 3D yazıcı, 12 ardünyo set, el aletleri ve elektronik malzemenin bulunduğu ana okulu seviyesinden yaş sınırı olmaksızın bütün gençlere hitap ediyor.

Atölyenin açılışını yapan Vali Recep Soytürk ve beraberindekiler,daha sonra atölyedeki çizgi izleyen robot, engelden kaçan robot, 3D yazıcı ve dron çalışmaları inceledi.

Vali Soytürk ve protokol üyeleri, daha sonra ilçede yapımı tamamlanan futbol, voleybol, hentbol, basketbol ve bocce spor kompleksi açılışına katıldı.



Vali Soytürk, açılışı yapılan spor kompleksinde incelemelerde bulunarak, öğrencilerin oynadığı bocce oyununa eşlik etti.

Daha sonra okullar arası futbol turnuvası, Soytürk'ün ilk düdüğü çalması ve Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman'ın santra vuruşuyla başladı.

Açılış törenine, Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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