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AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'tan Çobanbey Gümrük Kapısı açıklaması

AA

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'tan Çobanbey Gümrük Kapısı açıklaması

KİLİS (AA) - AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, Çobanbey Gümrük Kapısı'nın daha önce sadece tüccarlar için verilen iznin, Kilis'te ikamet edip vergi kaydı bulunan vatandaşlar içinde verildiğini bildirdi.

Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir üzerinde uğraş verdikleri Çobanbey Gümrük Kapısı'nın vatandaşların geçişlerine açılması ile ilgili müjdenin geldiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Karataş, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kilis Valiliğine gönderilen yazı ile Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan vatandaşlarımızın geçişlerine izin çıktı. Kilis Valiliği tarafından vatandaşlarımızın karşı tarafta alışverişlerini yapacakları alanın hazırlanması ile ilgili çalışma başlatıldı. Ayrıca geçişlerin kontrolünün sağlanacağı bilgisayar programı ile ilgili diğer teknik altyapı çalışmaları da başlatıldı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. İlimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun."

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