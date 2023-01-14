GÜNCELLEME - İstanbul'da bir kadını öldürdüğü iddiasıyla Suriye sınırında yakalanan zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadını silahla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ve Suriye sınırında yakalanan zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Kasım 2022'de Suriye uyruklu Hatice H'nin Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde kucağında bebeğiyle yolda yürürken silahla öldürülmesiyle ilgili aranan maktulün erkek kardeşi Arif H'nin (22) Suriye'ye geçeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli, jandarma ekiplerince sınır hattı geri bölgesinde yapılan operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kilis Adliyesine sevk edilen Arif H, İstanbul Gaziosmanpaşa Adliyesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı hakimlikçe tutuklandı.

Sultangazi'de 26 Kasım 2022'de kucağında bebeğiyle yürüyen Hatice H, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurulmuş, kadın kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler ise geldikleri otomobille kaçmıştı. Maktulün 2'si kız 3 çocuğu ise devlet kurumlarınca koruma altına alınmıştı.





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