Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

TOKİ para iade ekranı: TOKİ para iadesi nasıl ve nereden alınır?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

A.Ç. yönetimindeki motosiklet, Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan A.Ç, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede geri gelerek ara sokağa dönmek isteyen otomobille karşıdan gelen motosikletin çarpışması ve savrulan sürücüsünün yere düştükten sonra çevredeki vatandaşların yanına koşması yer aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.