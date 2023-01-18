GÜNCELLEME - Kilis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tosyalı Mahallesi Bağlı Sokak'taki bir evde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Ardından bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, civardaki başka bir eve düzenlediği baskında ise 10 düzensiz göçmen daha yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi de aranıyor.

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