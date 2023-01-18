Yolları üniversitede kesişen doktor çift aynı hastanede hastalara hizmet veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yolları üniversitede kesişen doktor çift aynı hastanede hastalara hizmet veriyor

AA

Yolları üniversitede kesişen doktor çift aynı hastanede hastalara hizmet veriyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ/İBRAHİM ÖZCAN - Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde görev yapan doktorlar Ahmet ve Merve Kılınç çifti hayatın ve mesleğin zorluklarını beraber göğüslüyor.

Antalya'da 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Kılınç, son sınıfta okuduğu sırada aynı fakültede 5'inci sınıfta öğrenimini sürdüren Merve Karaca ile tanıştı.

Yolları aynı üniversitede kesişen, mezun olduktan kısa bir süre sonra da hayatını birleştiren çift, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinin birinci katında yaklaşık 5 aydır birlikte görev yapıyor.

Mesleklerini Kilis'te severek sürdüren, 3 çocuk sahibi çift, hem işte hem de evde birbirlerine destek oluyor.

Genel Cerrah Op. Dr. Ahmet Kılınç (32), AA muhabirine, çocukluk yıllarında çevresinde sevdiği doktorlar olduğunu ve o zamanlarda doktor olmaya karar verdiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2016'da mezun olduktan sonra zorunlu hizmet için Bitlis'in Mutki ilçesinde toplum sağlığı merkezinde doktorluk yaptığını belirten Kılınç, 6 ay sonra girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı kazanarak genel cerrahi eğitimi almaya başladığını ve 2017 yılında eşiyle hayatını birleştirdiğini dile getirdi.

Konya Şehir Hastanesinde eşiyle 4 yıl çalıştıktan sonra Kilis'e tayin olduklarını ifade eden Kılınç, hayat arkadaşıyla aynı hastanede görev yapmanın kendisine artılarının olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hastanede yaşadığım zorlu anları, ameliyatları, stresli ve sıkıntılı anlarımı eve gidince paylaşacağım birisi oluyor. Benim ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. O da o şekilde bana karşılık veriyor. Hem hastane ortamında hem evde dertleşmek benim için çok artısı oluyor. En büyük yönlendiricim eşim Merve Hanım oldu. Benim başarılı bir cerrah olmam, başarılı işler yapmam konusunda eşim çok destek oluyor. Kendisine güvenen arkasında duran yaptığı işleri takdir eden bir eşi olunca insanın büyük işlerin altından kalkmak daha kolay oluyor."

- "Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum"

Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görev yapan Uzman Dr. Merve Kılınç da hayatının en önemli dönüm noktalarından birinin eşi Ahmet'le tanışmak olduğunu söyledi.

Meslektaşlarına göre hayata daha erken atıldıklarını dile getiren Kılınç şöyle konuştu:

"Şu an 31 yaşındayım ve 3 çocuk annesiyim. 4 yaşında bir oğlumuz ve 2 yaşında ikiz kızlarımız var. Allah inşallah herkese nasip etsin. Hayata dediğim gibi biraz erken başladık. Eşimle birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Ben eşimin her zaman cerrahi alanda iyi olduğunu biliyordum. Eşimi sürekli takdir edip onu her konuda cesaretlendiriyorum, o da beni aynı şekilde. Yani yapacağım her işte birbirimizi iyi yönde çok teşvik etmeye çalışıyoruz. Bunun eşler açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hem mesleki kariyer hem de hayat anlamında daha eşleri ileriye götürecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Eşim çok ilgili bir baba. İş yerimizde de verimli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Etrafımızdaki insanlar hep 'Çok gençsiniz, 3 çocuk, ne ara hayata başladınız?' diyor. Bu konuda eşimle birbirimizi hem evde hem de işte destekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KİLİS?TE 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KİLİS?TE 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kilis´te 31 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 31 kaçak göçmen yakalandı
GÜNCELLEME - Kilis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kilis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te 31 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis'te 31 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Kilis'te vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kilis'te vatandaşlar dolandırıcılığa karşı ...
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.