Kilis'te 48 düzensiz göçmen yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır hattı geri bölgesinde yürütülen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sonucunda 48 Suriye uyruklunun ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç ile zanlılara ait cep telefonlarına el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edilecek.