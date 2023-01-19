Kilis'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir apartmanın bahçesinden motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Dr. Ali Görpe Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde sabaha karşı Ali Dokur'a ait 79 AT 859 plakalı motosiklet çalındı.
Hırsızlık olayını fark eden Dokur, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin çaldığı motosikleti iterek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.