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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Liseli tamirciler" 2 ayda 160 aracı onardı

AA

"Liseli tamirciler" 2 ayda 160 aracı onardı

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis'te, lisede motorlu araçlar teknolojisine yönelik eğitim alan öğrenciler, okula getirilen araçların bakım ve onarımlarını yaparak hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor.

Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü'nü yenileyerek öğrencilerin uygulamalı eğitim almasını sağladı.

Atölyeye gelen araçların bakım ve onarımlarını öğretmenleri eşliğinde yapan öğrenciler, eğitimin yanı sıra meslek öğrenme ve para kazanma imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, Bakanlıklarının meslek liselerine önem verdiğini, bu okullarda birçok proje ve çalışma yaptıklarını anlattı.

Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin birçok atölyeden oluştuğunu ve buradan 2022 yılında 6 milyon liradan fazla ciro elde ettiklerini belirten Akkurt, "SEUP kapsamında 5 atölyeyi onarıp modernize ederek esnafımıza da sürücülerimize de katkı sunacak bir noktaya getirdik. İlk denememizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptık ve öğretmenlerimizin araçlarının ücretsiz bakımlarını yaptık. Yaklaşık 160 araç buradan bakım ve onarımdan geçirildi." dedi.

- "Buradan mezun olan öğrenciler artık usta konumuna geliyor"

Öğrencilerin mezun olduğunda usta konumuna geldiğine dikkati çeken Akkurt, şunları kaydetti:

"Buradaki öğrencilerimiz hem öğreniyor hem de kendi cep harçlıklarını çıkarıyor. Bu okullarımızda ve mesleki eğimlerde devam eden öğrencilerimizle ilgili olarak, çıraklara asgari ücretin üçte biri, kalfalara üçte ikisi oranında ücret veriyoruz. Aynı zamanda döner sermayeden de öğrencilerimiz, yapmış oldukları çalışmalarla evlerine ve kendi cep harçlıklarına ciddi bir katkı sundu. Bu da meslek liselerini diğer alanlardan öne çıkarıyor. Çocuklarımız eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda piyasanın istemiş olduğu iş gücüne katkı sunuyor."

- Birçok alanda hizmet veriyor

Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Mehmet Aslansoy da kaporta boya hariç, ön düzen ayarı, lastik değişimi ve bakımı, periyodik araç bakımları, mekanik ile oto elektrik iş ve işlemleri, araç klima servis bakımı, fren sistemi bakım ve onarımı, motor tamiri gibi işleri, yetkili servis gibi bu bölümde yapabildiklerini söyledi.

Öğrencilere araçlar üzerinde uygulamalı eğitim verdiklerini dile getiren Aslansoy, "Dışarıdan araç alıyoruz. Aracın arıza tespitini yapıyoruz. Yaptıktan sonra bizzat öğrencilerimiz yaşayarak öğrenip kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Uygulamalı anlatınca öğrencilerimizden 'Hocam ne kadar da kolaymış.' gibi dönüşler aldık. Mezun olduktan sonra öğrencilerimizin yüzde 90 iş garantileri var. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

12. sınıf öğrencisi Emre Yılmaz, uygulamalı dersler sayesinde daha kolay öğrendiklerini ifade ederek, "Buradan mezun olunca iş yeri açma belgesi alıyoruz. Çalışıp dükkan açabiliyoruz. Maddi olarak katkı alabiliyoruz." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Mustafa Aktaş ise araçların tamirini hocaları eşliğinde yaptıklarını, harçlıklarını çıkardıklarını ve okuldan mezun olduklarında bir usta kadar bilgi sahibi olabileceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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