Kilis'te yaşlı hastanın sağlık çalışanına sevgisi

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KİLİS (AA) - Kilis'te yaşlı bir hasta, kendisine müdahalede bulunan sağlık çalışanına sarılarak sevgi göstesinde bulundu.

Musabeyli ilçesi Tahtalı Karadut Köyünde bayılan tansiyon hastası 80 yaşındaki Muhittin Güler için yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak ambulans talebinde bulundu.

Kısa süre sonra köye giden ekipler, Güler'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne getirmek üzere yola çıktı.

Konuşmakta zorluk çeken Güler, ambulans içerisinde kendisine müdahale eden sağlık personeline sarılarak sevgide bulundu. Sarılma anını ise ambulanstaki diğer sağlık çalışanı tarafından fotoğraflandı.

Güler, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

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