GÜNCELLEME - YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

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KİLİS (AA) - Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 8 roket düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "YPG/PKK terör örgütünce Suriye tarafından ülkemize atılan toplam 8 çok namlulu roketatar (ÇNRA), Kilis'te Öncüpınar bölgemize düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.

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