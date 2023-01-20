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GÜNCELLEME - YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

AA

GÜNCELLEME - YPG/PKK’lı teröristlerce atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü

KİLİS (AA) - Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 8 roket düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "YPG/PKK terör örgütünce Suriye tarafından ülkemize atılan toplam 8 çok namlulu roketatar (ÇNRA), Kilis'te Öncüpınar bölgemize düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, AA muhabirine, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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