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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te protesto edildi

AA

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te protesto edildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Kahramanmaraş TÜGVA İl Temsilciliğinin çağırısıyla Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan Camisi'nde bir araya gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftü Vekili Mehmet Demir'in kıldırdığı sabah namazının ardından dua edildi.

Cami çıkışı basın açıklaması yapan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, İslam'ın barış, kardeşlik, hoşgörü ve merhamet dini, Kur'an-ı Kerim'in ise alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamı olduğunu vurguladı.

Son kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar Allah'ın güvencesi altında kalacağını aktaran Seyithanoğlu, "Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da katıldı.

- Kilis

Kilis TÜGVA İl Temsilciliğinin çağrısıyla Şakir Atik Camisi'nde bir araya gelen grup, Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un kıldırdığı sabah namazı sonrası dua edildi.

Namaz sonrası basın açıklaması yapan TÜGVA Kilis Eğitim Koordinatörü Abdurrahman Sağlamkol, "terörist sevici" İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflendiğini belirtti.

Kutsal değerlere yapılan saldırının asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Sağlamkol, şunları kaydetti:

"Kur'an, alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

Basın açıklamasına AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da TÜGVA üyeleri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Adıyaman TÜGVA İl Temsilciliğinin çağırısıyla Tarihi Ulu Cami'de bir araya gelen grup, Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı sabah namazı sonrası dua etti.

Namaz sonrası basın açıklaması yapan TÜGVA Adıyaman Temsilcisi Recep Tepe, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu saldırının kutsal değerlere yapılan bir saldırı olduğunu söyledi.

Tepe, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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