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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis zeytinyağının AB'ye tescil başvurusu üreticileri sevindirdi

AA

Kilis zeytinyağının AB'ye tescil başvurusu üreticileri sevindirdi

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na tescil başvurusu yapılan lezzetler arasında Kilis zeytinyağının yer alması kentte memnuniyetle karşılandı.

Yoğun aroması, kendine has tadıyla Mayıs 2021'de coğrafi işaret tescil belgesi alan Kilis zeytinyağı, TÜRKPATENT tarafından 15 Ocak'ta AB Komisyonu'na tescil için sunulan Türkiye'nin 10 ürünü arasında yer aldı.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine, ürünlerinin AB'ye coğrafi işaret tescili için başvuru yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kilis zeytinyağının coğrafi işaret sayesinde dünyada rekabet edebilecek duruma geleceğini belirten Polat, geçen yıl 110 ton ihracatını yaptıkları zeytinyağından bu yıl 100-150 ton dış satım hedeflediklerini ifade etti.

Ürünlerinin kalitesinin artık dünyanın her yerinden bilineceğini dile getiren Polat, "Kilis'in zeytini ve zeytinyağı dünyada her markete girmeye aday." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kentte zeytincilik özelinde 12 projeyi desteklediklerini söyledi.

Yaklaşık 7 milyon lira yatırım hacmi oluşturduklarını belirten Akyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Desteklediğimiz projeler kapsamında Kilis'te zeytin işleme tesisi, zeytinyağı üretim tesisi kurduk, mevcut tesislerin kapasitesini artırdık, çiftçilerimize verimli ve kaliteli üretime yönelik eğitimler verdik. Kilisli zeytin ve zeytinyağı üreticilerimizin iyi uygulamaları ve yenilik transferi yapmalarına katkı sağlamak için yurt dışına çalışma ziyaretleri düzenledik. Kilis zeytinyağının yurt dışı fuarlarda tanıtımını yaptık. Yaptığımız çalışmalarla Kilis zeytini Türkiye'de ve dünyada tanınır hale gelmeye başladı. Üreticilerimiz, daha önce iç piyasaya verdikleri ürünlerini, şimdi ABD, Kanada, Almanya, Katar ve Umman gibi farklı hedef pazarlara ihraç etmeye başladı."

- "Başvuru ile bu değer artık sınırları aşıp tüm dünyaya ulaşacaktır"

Akyılmaz, AB'ye yapılan başvuru ile Kilis zeytinyağının ününün sınırları aşarak tüm dünyaya ulaşacağına dikkati çekerek, "Kilis zeytinyağı hem bölge için hem de Kilis için önemli bir değerdir. Başvuru ile bu değer artık sınırları aşıp tüm dünyaya ulaşacaktır. İKA olarak bu değerin tüm dünyaya ulaşması için biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da ürünlerinin AB'ye tescil başvurusunun kendilerini umutlandırdığını anlattı.

Kilis yağlık zeytin çeşidinin 5 bin yıldır bölgede yetiştirildiğini ve yaklaşık yüzde 50'ye yakın yağ verimine sahip olduğunu tespit ettiklerini belirten Şekeroğlu, yaptıkları çalışmaların artık meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Şekeroğlu, AB coğrafi işaret tescilinin Kilis zeytinyağına ciddi katkılar sağlayacağını düşündüklerini kaydederek, "Bu durum, zeytinyağı üretiminin ve kalitesinin artmasına, özellikle tüketici ve talep eden insanların profilinin değişmesiyle birlikte katma değeri yüksek bir zeytinyağı olarak artık dünya mutfaklarında yer almasına yol açacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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