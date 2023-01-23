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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'ten Suriye'ye yardım tırları gönderildi

AA

Kilis'ten Suriye'ye yardım tırları gönderildi

KİLİS (AA) - Kilis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri tırlarla Suriye'ye gönderildi.

Türkiye'nin farklı illerinden toplanan yardımlar, İHH Kilis Koordine Merkezine getirildi.

Burada düzenlenen törende konuşan merkezin koordinatörü Tahir Güzelel, "İyilik Soğuk Geçirmez" kış kampanyası kapsamında son bir ayda koordine merkezine 102 tırın geldiğini belirtti.

Yardım tırlarını Suriye'nin kuzeyine gönderdiklerini dile getiren Güzelel, "Bağışlarıyla bölgedeki mazlumların yüzünü güldüren bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün 12 tırımızı Öncüpınar Gümrük Kapımızdan Azez, Elbab ve Cerablus'taki ihtiyaç sahibi ailelere göndereceğiz. Ayrıca diğer 3 tırımızı transit olarak Rasulayn ve Tel Abyad bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine göndermeyi amaçlıyoruz. Toplam 15 tır geçecek." dedi.

Suriye'de kış şartlarının zorlaştığını ifade eden Güzelel, "Çadır kentte yaşayan aileler için kış oldukça çetin geçmekte. Aileler yeterince yakacak malzeme veya soba gibi ihtiyaçlarını karşılayamamakta. Bu anlamda değerli bağışçılarımıza bağışlarını bölgeye yönlendirmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz. Şu an gelen malzeme kapsamında kışlık malzeme, bot, mont, çizme ve gıda için önemli bir yer oluşturan un bulunmakta. İçerideki fırınlarımızda bu un ekmeğe dönüştürülerek ihtiyaç sahibi ailelerimize gönderilecek." diye konuştu.

Yapılan duanın ardından tırlar, Suriye'ye gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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