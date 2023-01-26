AK Parti Kilis Milletvekili Dülger'den Regaip Kandili mesajı

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KİLİS (AA) - AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, üç ayların ilahi rahmetin oluk oluk aktığı, manevi huzurun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.



Bugün ve geceleri Allah'ın rızasını kazanmak için vesile kılmak gerektiğini dile getiren Dülger, "Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız. Bugün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Unutmamak gerekir ki yapılacak dualar, tövbeler, istiğfarlar, iyilikler, hayır ve hasenatlar, üzüntü ve sevinçlerin paylaşılması Rabbimizin katında mükafatını bulacaktır." ifadelerini kullandı.



Dülger, tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ettiğini kaydetti.

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