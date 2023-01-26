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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te Kur'an kursu öğrencilerinden yağmur duası

AA

Kilis'te Kur'an kursu öğrencilerinden yağmur duası

KİLİS (AA) - Kilis'te müftülüğe bağlı bir Kur'an kursunun öğrencileri yağmur duası etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kuraklık tehlikesi oluşması üzerine Kilis Müftülüğüne bağlı Mehmet Pişkin Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu yöneticisi Ahmet Kaya, Kur'an kursu öğreticisi Ahmet Ölmez ve öğrencileri yağmur duasına çıktı.

Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencileri, Regaip Kandili dolayısıyla Kilis çevresinde tur attıkları araç içerisinde hatim okudu.

Kentteki sahabe türbelerini de ziyaret eden öğrenciler, Şeyh Muhammed Mansur Camisi'nde okunan hatimlerin duasını yaptı.

Program sonunda Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenciler tarafından yağmur duası edildi.

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