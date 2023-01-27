Kilis merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek DEAŞ adına faaliyet yürüten 2 zanlının kimlikleri ve adresleri belirlendi.
Ekipler, Kilis ve Konya'daki adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler C.A. ve M.E.C'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.E.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'da yakalanan C.A'nın, 2013-2016'da DEAŞ'ın sözde finansman sorumlusu olarak örgüt yöneticiliği yaptığı, emrinde 100 civarında terör örgütü mensubu bulunduğu, patlayıcı ve silah yapımı bilgilerine sahip olduğu belirtildi.