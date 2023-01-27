Kilis'te Dünya Gümrük Günü etkinliği düzenlendi

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KİLİS (AA) - Kilis'te Dünya Gümrük Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, son 2 yılın ihracat ve ithalat rakamlarını karşılaştırdı.

Ülkenin dış ticaretinin her geçen gün arttığını ifade eden Gümüş, yasal ticaret yapmak isteyenlerin yanında yer aldıklarını, gayri kanuni ticaretin peşindekilerin ise ensesinde olduklarını söyledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk de Kilis'in tarım şehrinin yanında artık sanayi şehri olmaya da başladığını söyledi.



AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de konuşmasında tüm gümrük çalışanlarının gününü kutladı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın da katıldığı program, protokol üyeleri ile başarılı gümrük personeline plaket takdimiyle sona erdi.

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