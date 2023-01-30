KİLİS (AA) - Kilis'te ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında, yıllardır Kilis'te faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Geçici giyim mağazasının projelerinden sadece bir tanesi olduğunu belirten Yıldız, "Bununla birlikte Türkiye genelinde 15 noktada sabit giyim mağazalarımız var. Ürünlerimizin tamamı sıfır malzeme. Giyim mağazamızdan Kilis bölgesinde tespit ettiğimiz 600 ihtiyaç sahibi aileyi giydirmiş olacağız. Bu da ortalama 6 bin ferde tekabül ediyor. Botundan montuna, pantolonundan kazağına, genç kızlarımız için nişanlılık kıyafetinden gelinliğine varana kadar hepsi var. Normal bir mağazada olması gereken ne var ise bizim mağazamızda da hepsi mevcut." dedi.

Mağazalarını diğer mağazalardan ayıran şeyin kasada para geçmediğini dile getiren Yıldız, "İstiyoruz ki ihtiyaç sahibi aileler gelsin hem alışveriş hazzını yaşasınlar hem kendi isteklerine, taleplerine göre ihtiyaçlarını alsınlar. Gülerek mağazamızdan ayrılsınlar." ifadesini kullandı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de dernektekilerin yaptığı iyiliklerle gönüllere girmeye çalıştıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eski Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise mağazanın açılışında emeği geçenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından mağazanın açılışı dualarla gerçekleştirildi.

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