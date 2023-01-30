Kilis'te DEAŞ operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde üst düzey faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyetleri olduğu tespit edilen şahıslara yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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