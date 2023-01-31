GÜNCELLEME - Kilis'te 14 yıl önceki cinayete ilişkin yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde 14 yıl önce bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şenlikçe köyü kırsalında 2009'da M.E'nin cesedinin bulunmasıyla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda cinayet zanlısı olarak biri kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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