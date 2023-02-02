Kilis'te 37 düzensiz göçmen yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı, 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez ve Elbeyli ilçesinde, sınır hattı geri bölgesinde kaçakçılık ve yasa dışı sınır geçişlerini önlemek amacıyla keşif, gözetleme ve devriye çalışması yaptı.

Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 37 düzensiz göçmen ve bunlara yardım ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, 2 araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

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