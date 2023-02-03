Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, telefon bağlantısıyla gençlere seslendi:

KİLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis'te düzenlenen "Genç Bakış Açısı" programına telefonla bağlanarak, gençlere hitap etti.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genç Bakış Açısı" programı kapsamında, sanatçı Metin Şentürk, gençlere türkü söyledi, söyleşi yaptı.

Şentürk, sorularını yanıtladığı gençlere zaman zaman nasihatlerde bulundu.

Programa telefonla bağlanarak salondakileri selamlayan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak nasıl yurtlarımızla, sosyal tesislerimizle tüm gençlik çalışmalarımızla yanınızdaysak hem kültürel anlamda hem sanat çalışmalarıyla ve tabii ki sporda da yeni projelerle yanınızda olacağız. Ben sevgili Metin'e ve tüm müziksever genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kilis Valisi Recep Soytürk de başarının samimiyetle, çalışmakla olduğunu belirterek, Metin Şentürk'e teşekkür etti.​​​​​​​





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