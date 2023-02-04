Kilis'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.
Ekiplerce Demirciler köyü ve Gülbaba Devlet Avlağında araziye besi yemi, ot, buğday ve ekmek bırakıldı.
Ayrıca 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince avlaklarda gerekli kontroller yapıldı.