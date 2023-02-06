Kilis'te depremzedelere belediyeden yardım

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi, tüm taziye evlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda ve sokak aralarında depremzedeler için çorba ikramı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen kentte düğün salonları kapılarını depremzedelere açtı.

Taziye evlerinin ve spor salonlarının da vatandaşların hizmetinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemizce tüm taziye evlerinde, Cumhuriyet Meydanı’nda, mezarlık karşısında ve sokak aralarında çorba ikramı yapılmıştır ve aynı zamanda yemek dağıtımı da yapılacaktır. Aynı zamanda zabıta ekiplerimiz hasarlı yerlerde güvenlik önlemi almış ve vatandaşlarımızı hasarlı binalara girmemeleri noktasında uyarmıştır. Ayrıca tüm personellerimiz sahada AFAD ve Valilik ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Lütfen panik yapmayalım. Hasarlı binalara yaklaşmayalım. Gerekmedikçe telefon hatlarını ve trafiği meşgul etmeyelim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.