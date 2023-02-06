Kilis'te depremzedelere 20 bin kişilik çorba ikramı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KİLİS (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kilis'teki depremzedelere, 20 bin kişilik çorba ikramı yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca kentin farklı noktalarında kurulan çorba dağıtım noktalarında, Türk Kızılay gönüllüleri de dağıtıma destek veriyor.

İHH Kilis Basın Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine, sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından Kilis Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturduklarını belirtti.

Kilis'te birçok evin hasar gördüğünü ifade eden Alaca, "Sabahın ilk saatlerinde afetzedelere yönelik insani yardım faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Kilis Koordinasyon Merkezimizde bulunan aşevimizde bugün toplam 20 bin kişilik sıcak yemek çıkacak, çıkmaya devam ediyor. Yarın o sayıyı inşallah bağışçılarımızın destekleriyle 50 bin rakamına ulaştırmayı hedefliyoruz. Burada ayrıca acil yardım paketlerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. Kızılay gönüllüleriyle birlikte AFAD koordinesinde depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

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