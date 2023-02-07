Ticaret Bakanı Muş, Kilis'te depremde hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

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KİLİS (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis'te depremde hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkılan binanın enkazında kalan Yakup Çetin (24) ile kardeşi Veysel Çetin (23) için Yavuz Sultan Selim Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger ile vatandaşlar katıldı.

Çetin kardeşlerin cenazeleri kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Yakup Çetin'in askerden 3 gün önce geldiği, annesi Şükran, babası Ökkeş, kardeşleri Şenel ve Eyüp'ün enkazdan sağ kurtarıldıkları öğrenildi.





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