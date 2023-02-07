Kilis'te depremzedelere yemek ikramı yapılıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde etkilenen vatandaşlara Kilis'te Türk Kızılay tarafından yemek ikramı yapılıyor.

Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, AA muhabirine, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacaklarını ifade eden Erdoğan, "Devletin, sivil toplum kuruluşlarının imkanlarıyla 3 öğün sıcak yemeği vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Elimizden geldiği kadar saha tespiti yaparak imkanlar dahilinde battaniye, elektrikli soba, giyim konusunda ihtiyaç sahiplerine destek olamaya çalışacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.