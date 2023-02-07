Şanlıurfa ve Kilis'te 145 cami depremde hasar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa ve Kilis'te 145 cami depremde hasar gördü

AA

Şanlıurfa ve Kilis'te 145 cami depremde hasar gördü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’da 98, Kilis'te 47 cami depremde hasar gördü.

Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin kentteki etkilerinin yavaş yavaş ortaya çıktığını belirtti.

Kent genelinde 2 bin 224 caminin bulunduğunu belirten Tolan, "Şanlıurfa'da 98 camimizde hasar tespit ettik. Büyük bir kısmı hafif hasarlı. Aralarında ağır hasarlı olanlar ve minarelerde yıkık olanlar da bulunuyor. Camilerimizin büyük çoğunluğu ibadete ve depremzedelerin kullanımına sunulmuştur." dedi.

Kilis Müftülüğünden yapılan açıklamada ise kent merkezinde 8 cami ve 30 cami minaresinin depremde hasar gördüğü, ilçelerde ise 1 caminin yıkıldığı, 8 cami minaresinin ağır hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde 21'i tarihi olmak üzere 47 caminin depremde hasar gördüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (15)
YEREL HABERLER Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu ...
Kilis'te depremzedelere yemek ikramı yapılıyor
YEREL HABERLER Kilis'te depremzedelere yemek ikramı yapılıyor
Ticaret Bakanı Muş, Kilis'te depremde hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Kilis'te depremde hayatını ...
Ticaret Bakanı Muş, Kilis'te depreme ilişkin açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Kilis'te depreme ilişkin ...
Ticaret Bakanı Muş, Kilis'te depremde hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Muş, Kilis'te depremde hayatını ...
Kilis'te depremzedelere 20 bin kişilik çorba ikramı
YEREL HABERLER Kilis'te depremzedelere 20 bin kişilik çorba ikramı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis'te depreme ilişkin açıklama yaptı:
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis'te depreme ilişkin ...
Kilis'te depremzedelere belediyeden yardım
YEREL HABERLER Kilis'te depremzedelere belediyeden yardım
Kilis Valiliğinden Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Kilis Valiliğinden Kahramanmaraş merkezli depreme ...
Kilis Valiliği: "(Deprem) 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.“
YEREL HABERLER Kilis Valiliği: "(Deprem) 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.