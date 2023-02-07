Kilis'teki depremzedelere 3 bin kıyafet yardımı

KİLİS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Kilis'teki vatandaşlara 3 bin kıyafet gönderildi.

Kilis Vakfının Kilis Temsilcisi Haşim Özyurt, gazetecilere, vakıf tarafından gönderilen yardım aracını AFAD'a teslim ettiklerini söyledi.

Deprem sonrası sıcak yemek dağıtımına başladıklarını belirten Özyurt, "Dün ve bugün 8 bin kişiye yemek ulaştırdık. Depremin ilk anı nedeniyle malzemeleri hızlıca toparlayamadığımızdan ilk tırımız bugün yola çıktı. İvedi olarak ısıtacak giysiye ihtiyacımız olduğu için otobüslerle yaklaşık 3 bin kıyafet Kilis'e ulaştı. Bir tırımız da yine Kilis için yarın yola çıkacak. Kuru gıda, ısınma araçları, battaniye, çocuk bezi ve maması içeren tırlarımız gelecek." dedi.

Vakıf olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Özyurt, devlet ve vatandaş el ele bugünleri atlatacaklarını ifade etti.

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