Kilis'te İHH lojistik merkezinde pişirilen yemekler depremzedelere ulaştırılıyor

GAZİANTEP (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfının Kilis'teki lojistik merkezinde pişirilen yemeklerin, günlük 40 bin depremzedeye ulaştırıldığı bildirildi.



İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye çalışmalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, AA muhabirine, depreme Gaziantep'te yakalandığını ve sonrasında Kilis'teki İHH Lojistik Merkezi'ne gelip çalışma başlattığını söyledi.

Lojistik merkezinin 17 dönüm üzerine kurulu olduğunu ve merkezde, aşevi ve fırının bulunduğunu dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Merkezde depremden hemen sonra hızlıca bir kriz masası kurarak planımızı yaptık. İHH olarak arama kurtarma, beslenme, barınma ile alakalı çalışmalarımız var. Arama kurtarma ile ilgili çalışmalarda 60 ekip 1200'e yakın arkadaşımız afet sahasında enkazda çalışmalarını yürütüyor. Şu ana kadar 110'un üzerindeki kişi enkazdan kurtarıldı. Çalışmalarımız sürüyor. "

Kriz masasından gelen talepleri karşıladıklarını belirten Işık, depremden etkilenen 10 ilde insani yardımla alakalı taleplere de yanıt verdiklerini kaydetti.

Merkezdeki kazanların depremzedeler için kaynatıldığını dile getiren Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük yaklaşık 40 bin kişiye yemek ulaştırdık. Bu yemekleri depremden etkilenen il ve ilçelere gönderiyoruz. Onun dışında lojistik merkezimizde su, çocuk bezleri, hijyen malzemelerimiz var. Türkiye'nin her tarafından gönderilen yardım dolusu tırlar, merkezimize geliyor. Bu yardımlarla alakalı hızlı tüketilecek kumanyalar oluşturarak bunlara insanlara ulaştırıyoruz. Bu kumanyaların içerisinde meyve suları, kek, su, ekmek, çocuklarla alakalı mama, ıslak mendil, peynir, reçel bal bulunuyor. Bunları paketleyip günlük tüketim olarak hazırlıyoruz."

Suriye içerisindeki fırınlarda ürettikleri ekmekleri gümrükten geçirip Türkiye'deki depremzedelere ulaştırdıklarını dile getiren Işık, "Bugün 23 bin rapta dediğimiz, poşet içerisinde olan ve bunların her birinin içerisinde 8-9 Suriye ekmeği var. Toplamda 100 bine yakın ekmeğin sevkini yaptık. Bir tır Adıyaman, bir tırı Kahramanmaraş'a göndereceğiz." diye konuştu.





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