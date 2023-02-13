Kilis'te cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor

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KİLİS (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle Kilis'te hayatlarını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen depremde hayatlarını kaybedenlere ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınması ve fotoğraf teşhis işlemleri Kilis Adli Tıp Kurumu ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmaktadır. Bu kapsamda cenazelerine ulaşamayanlar bu yerlere başvuru yapabilecektir."

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