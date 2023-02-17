Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te depremzedeleri ziyaret etti:

KİLİS (AA) - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, depremden etkilenen Kilis'te ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

Kilis 7 Aralık Stadyumu'na kurulan çadırlarda depremzedeleri ziyaret eden Sarıgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Deprem felaketi sonrasında bölgeye dördüncü gelişim. Ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz her geçen gün daha da fazla ortaya çıkıyor. Ülkemizin ve bütün milletimizin başı sağ olsun." dedi.

- "Deprem Bakanlığı" kurulması önerisini yineledi

Sarıgül, 1999 depremini yaşadığını, Van depreminde de bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Onlar depremdi ama bu yaşadığımız büyük bir felaket. Binlerce binanın hasar gördüğünü görmekten son derece üzgünüm. Yaşadığımız her deprem sonrasında deprem kendini hatırlatmaya devam ediyor. Bütün siyasi partiler 1 saat sonra ve geç kalmadan bir araya gelelim, 'Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığını kuralım. Bu önerimi bir kez daha Kilis'ten bütün Türkiye'me hatırlatıyorum."

Sarıgül, depremde yaralananları tedavi gördükleri Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

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