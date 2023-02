DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Kilis'te depremzedeleri ziyaret etti

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

KİLİS(AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te temaslarda bulundu.

Babacan, partisinin Kilis İl Başkanlığını ziyaretindeki konuşmasında, depremden dolayı üzüntüsünü dile getirdi.

Türk milletine başsağlığı dileyen Babacan, şöyle konuştu:

"Kilis, depremi yoğun hisseden illerimizden biri ama çok şükür burada hem yıkılan bina sayısı açısından hem de can kaybı bakımından diğer illere göre tablo biraz daha olumlu görünse de her bir can kıymetli. Tek bir vatandaşımız dahi vefat etse bu bizim için büyük bir acı kaynağıdır. Ateş düştüğü yeri yakar. Kilis'te hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum."

İki gündür deprem bölgelerini ziyaret ettiğini ifade eden Babacan, "Artık yaraları sarma zamanı, acımız büyük. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Çok aileye ateş düştü." dedi.

Babacan, birlik, beraberlik ruhuyla sorunların çözüleceğinin bilinmesi gerektiğini, omuz omuza sorunların üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

Babacan, daha sonra depremde hayatını kaybeden iki kardeşin ailesine taziye ziyaretinde bulundu, İHH Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

